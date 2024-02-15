Уральская Сталь произвела первую партию литейного кокса фракцией свыше 60 миллиметров

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») расширяет сортамент выпускаемой продукции и освоила производство для собственных нужд и реализации на сторону литейного кокса фракцией свыше 60 миллиметров.

Крупные куски кокса с высокой газопроницаемостью получают на участке сортировки первой коксовой батареи. Для этого силами ремонтных служб комбината было модернизировано оборудование, ответственное за просев – валковый грохот.

Такой отборный вид топлива для литейного производства – дорогой и востребованный продукт на многих металлургических предприятиях России. Уральская Сталь готова выдавать до 3 тысяч тонн в месяц нового литейного кокса, а пока заказчику отправлены первые четыре вагона.