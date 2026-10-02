На комбинате «Уральская Сталь» стартует важный социальный проект «Наставничество»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») присоединится к всероссийскому проекту социализации воспитанников детских домов. В Новотроицке инициатива реализуется при содействии Благотворительного фонда «Технология чуда», одним из направлений работы которого является помощь в трудоустройстве горожан с сиротским опытом.

Проект «Наставничество» новосибирского благотворительного фонда «Солнечный город», который за 12 лет успешно зарекомендовал себя в 36 регионах России, реализуется при поддержке профильных ведомств и объединяет промышленные предприятия, образовательные организации и некоммерческий сектор по всей стране. Цель проекта — помочь детям, оставшимся без попечения родителей, получить реальные жизненные ориентиры, профессиональные навыки и уверенный старт во взрослую жизнь. Ключевой инструмент — институт наставничества, когда за каждым воспитанником закрепляется сотрудник предприятия, который становится для ребёнка проводником в мир профессий, социальных норм и личностного развития.

У благотворительного фонда «Технология чуда» уже есть позитивный опыт сотрудничества с детскими домами в Московской и Оренбургской областях. В частности, по инициативе руководителя фонда Марины Маленьких, в детском доме Орска проходят уроки финансовой грамотности, а выпускников курируют и помогают с приобретением профессии и трудоустройством. Участие металлургов, как людей опытных, ответственных и отзывчивых, к социализации таких подростков станет новым этапом развития проекта и станет реальной помощью ребятам.

«В 2026 году в Группе компаний запущена корпоративная молодежная программа «Стальной код», в рамках которой мы систематизируем работу с детьми и молодежью на их пути от детского сада до нашего предприятия. Участие в таком важном для страны и региона проекте по наставничеству в детском доме – это новое направление нашей работы. Оно выходит за рамки традиционного волонтерства и станет частью молодежной политики компании. Если ранее наши профориентационные программы были преимущественно направлены на учебные заведения, то теперь у сотрудников, независимо от возраста и должности, есть возможность передать свой профессиональный и личный опыт воспитанникам детских домов. Это расширяет наши партнерские связи и позволяет прививать интерес к металлургии еще и в таком формате. Для нас участие в проекте в партнёрстве с фондом — это не просто социальная миссия, а инвестиция в будущее», — отметил директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Анатолий Колестинский.

Чтобы принять участие в проекте и стать наставником всем желающим необходимо заполнить анкету на сайте проекта https://nastavnichestvo.org/, при сопровождении кураторов пройти специальную подготовку и тестирование, познакомиться и начать общаться с подопечным.

«Если вам исполнилось 24 года, вы чувствуете, что можете стать опорой для подростка, приходите в проект. Команда специалистов всегда готова ответить на вопросы и помочь. Ведь зачастую самый ценный вклад – это не деньги и не ресурсы, а время, внимание и искреннее желание быть другом для того, кто в этом нуждается. Уверена, металлурги станут для ребят как поддержкой, так и живым примером, стимулом для достижения успехов в жизни», – отметила куратор проекта со стороны детского дома Ирина Давыденко.

Проект рассчитан на долгосрочную системную работу. По итогам первого этапа планируется оценить результаты социализации участников, а также масштабировать наиболее успешные практики на другие предприятия и регионы присутствия группы компаний «Уральская Сталь». Также программа предполагает профориентационные экскурсии на производство, встречи с ветеранами отрасли и молодыми специалистами, участие в спортивных и волонтёрских программах и посещение базовых учебных заведений комбината – новотроицкого политехнического колледжа, строительного техникума и местного филиала НИТУ МИСИС.