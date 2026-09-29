Хлопок газа прогремел в котельной Академии настольного тенниса в Оренбурге

Оренбург. Ночью 29 сентября 2026 года в Оренбурге произошел хлопок газовоздушной смеси в отдельно стоящей автоматической котельной на улице Ленинградской. Объект расположен на территории Академии настольного тенниса. Возгорания и пожара после инцидента не последовало.

По официальным данным правительства региона, МЧС и Следственного комитета, погибших и пострадавших нет. Оперативные службы продолжают дежурство на месте, чтобы исключить повторные риски.

Эвакуация и первые часы после инцидента

Из соображений безопасности из зданий Академии эвакуировали 53 человека. Их временно перевели в соседнее здание. Инфраструктура спортивного комплекса находится под контролем властей.

Взрывная волна сорвала в самой котельной металлические отделочные панели. Она также деформировала входную дверь и частично повредила внутреннее оборудование. Кроме того, выбило стекла на первом этаже Центра настольного тенниса России и самой Академии.

Режим повышенной готовности и штаб

В районе происшествия объявили локальный режим повышенной готовности. По поручению губернатора создан оперативный штаб. Его задача — ликвидация последствий и расследование инцидента.

Доследственные проверки и версии

Региональный Следственный комитет и прокуратура Ленинского района Оренбурга проводят официальные доследственные проверки. Эксперты опрашивают очевидцев и оценивают техническое состояние коммуникаций.

Специалистам предстоит выяснить точную причину разгерметизации. Среди версий — неисправность газового оборудования, износ сетей или человеческий фактор. Окончательные выводы появятся после завершения экспертиз, поэтому официальных заключений о причинах хлопка пока нет.

Комментарий Минспорта: тренировки продолжатся

Олег Панькин Министр спорта Оренбургской области прокомментировал ситуацию, отметив, что все оперативные службы сработали экстренно и прибыли на место сразу же после происшествия.

По словам главы ведомства, приостанавливать работу учреждения не требуется, так как все жизнеобеспечивающие ресурсы функционируют в штатном режиме. В настоящее время воспитанники Академии находятся на занятиях в общеобразовательных школах, а после уроков юные спортсмены вернутся к тренировкам в обычном режиме.