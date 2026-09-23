Розничные цены на газ в Оренбургской области вырастут с октября

Правительство Оренбургской области с 1 октября 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано в официальном реестре документов региональной администрации. Для потребителей, использующих только газовые плиты, стоимость тысячи кубических метров топлива увеличится до 9580 рублей. Приказ об изменении стоимости подписал руководитель профильного ведомства 22 сентября. утвердило новые розничные цены на природный газ для населения, которые вступят в силу. Соответствующее постановление опубликовано в официальном реестре документов региональной администрации. Для потребителей, использующих только газовые плиты, стоимость тысячи кубических метров топлива увеличится до 9580 рублей. Приказ об изменении стоимости подписал руководитель профильного ведомства 22 сентября.

Новая стоимость коммунальных услуг

Официальный документ устанавливает дифференцированную сетку тарифов в зависимости от направления использования ресурса. Предельная цена зафиксирована для домохозяйств, применяющих газ исключительно для приготовления пищи. Жители региона с комбинированным потреблением получат незначительное снижение расчетной ставки. Новая стоимость коммунальных услуг призвана сбалансировать расходы на модернизацию инфраструктуры.

Дифференциация тарифов для населения

Потребители с установленными плитами и водонагревателями будут платить 9115 рублей за тысячу кубометров. При наличии только газового водонагревателя ставка составит 9580 рублей. Для нужд отопления и выработки электроэнергии в многоквартирных домах цена утверждена на уровне 7952 рублей. Эксперты связывают это решение с плановой индексацией энергетического сектора.