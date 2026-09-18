Новотроицкий полумарафон пройдет по сертифицированной трассе

При поддержке комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») 3 октября Новотроицк примет Международный благотворительный легкоатлетический забег «Новотроицкий полумарафон—2026». Дистанции 21,1 км и 5 км пройдут по сертифицированной трассе, что особенно важно для участников, которые выходят на старт за личным результатом. До 20 сентября зарегистрироваться на забег можно по текущей стоимости — затем цены на взрослые дистанции вырастут.

В этом году Новотроицкий полумарафон посвящён Году единства народов России. На трассе встретятся профессиональные атлеты и любители бега из России (не менее 30 регионов), Казахстана, Белоруссии, Индии и других стран. На старт выйдут профессиональные спортсмены и любители бега, а программа рассчитана на участников разного возраста и уровня подготовки.

Сертифицированная трасса: беги за результатом!

Главная дистанция Новотроицкого полумарафона в 21,1 км сертифицирована, как и дистанция 5 км. Сертификация подтверждает точность протяжённости дистанций и позволяет официально фиксировать результаты участников. Для бегунов это возможность побороться за новый личный рекорд, а при выполнении соответствующего норматива — обратиться за присвоением спортивного разряда при соблюдении всех установленных требований соревнований.

Трасса станет одним из главных преимуществ старта как для опытных спортсменов, которые приезжают в Новотроицк за результатом, так и для любителей. Для тех, кто пока не готов к полумарафону, сертифицированные 5 км станут возможностью проверить свою форму на более короткой дистанции.

В программе также предусмотрены забеги на 10 км, 1 км, 800 м, 500 м, 300 м и 50 м, детские старты и отдельный инклюзивный забег для участников с ОВЗ. Планируется, что событие объединит до 2 000 участников.

Стартовый пакет и медаль финишера

Стартовый городок начнет работу у Ледового дворца «Победа» по адресу, ул. Советская-75а с 8:00. Участники дистанций 5, 10 и 21,1 км получат памятную футболку, индивидуальный стартовый номер и электронный чип для фиксации результата. После финиша каждого участника ждёт памятная медаль. В стартовый пакет также могут войти подарки от партнёров забега.

Как принять участие

Зарегистрироваться на выбранную дистанцию ещё можно успеть можно на платформе RussiaRunning: https://reg.russiarunning.com/event/NOVOTROITsKIYPOLUMARAFON2026