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15 сентября 2026 г.
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65 металлургов Уральской Стали удостоены почётного знака «Гордость Оренбуржья»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На комбинате «Уральская Сталь»Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») состоялась торжественная церемония вручения региональной награды «Гордость Оренбуржья».

Памятный знак, учреждённый в 2026 году по инициативе Героя России Нурсултана Муссагалеева при поддержке губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, является символом особого признания к тем, кто своим трудом, талантом и преданностью делу вносит весомый вклад в развитие региона.

Высокой награды удостоены 65 работников предприятия – представителей разных металлургических профессий, чей многолетний добросовестный труд и профессионализм стали основой благополучия как комбината, так и всего Оренбуржья.

фото: пресс служба Уральская сталь

Управляющий директор комбината Павел Лапшин прокомментировал значимое событие и отметил, что металлургическая отрасль всегда была и остаётся гордостью Оренбуржья. За каждой плавкой стали, за каждой тонной металла стоит ежедневный труд рабочих, специалистов, руководителей, который создаёт надёжную основу для развития страны. Их имена по праву вписаны в историю комбината, города и региона, а их профессиональные достижения служат примером для молодого поколения металлургов.

Торжественная церемония прошла в атмосфере признательности и уважения к людям труда. Приятным дополнением стало выступление новотроицких вокалистов.

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