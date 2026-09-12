Эксперты НМИЦ радиологии оценили качество онкологической помощи в Оренбургской области

Федеральные специалисты завершили четырехдневный аудит медицинской службы региона. В центре внимания экспертов оказалась организация онкологической помощи от первичной диагностики до высокотехнологичного стационарного лечения.

Проверку провели сотрудники ведущих федеральных институтов. Группу возглавил руководитель отдела МНИОИ им. П.А. Герцена Виталий Бармин. В состав комиссии также вошли онколог Екатерина Архипова, радиолог Алексей Семенов и хирург Артур Петросян из МРНЦ им. А.Ф. Цыба.

Развитие онкологической службы в Оренбургской области

Эксперты посетили ключевые медицинские учреждения региона. Проверка затронула Оренбургский областной клинический онкологический диспансер и профильные центры в Орске, Бугуруслане и Абдулино. Специалисты изучили документацию и провели разбор сложных клинических случаев.

Региональная система здравоохранения демонстрирует масштабные показатели работы. В Оренбургской области действуют 17 центров амбулаторной онкологической помощи. В 2025 году медицинские учреждения приняли пациентов более 80 тысяч раз.

Итоги аудита и сотрудничество с федеральным центром

Министерство здравоохранения региона подвело итоги рабочей поездки. Эксперты высоко оценили систему раннего выявления злокачественных новообразований. Развитие телемедицины также получило положительную оценку федеральной комиссии.

Губернатор Евгений Солнцев и вице-губернатор Лариса Боярская уделяют особое внимание модернизации отрасли. Между тем, сотрудничество с НМИЦ радиологии носит системный характер. В течение года стороны провели десятки видеоконференций и научно-практических семинаров.