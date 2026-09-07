Курорт «Солёные Озёра» принял свыше полутора миллионов гостей за сезон

Региональный курорт «Солёные Озёра» в Соль-Илецке завершил сезон 2026 года с рекордными показателями посещаемости. Согласно официальным данным администрации, летняя кампания привлекла более 1,5 млн туристов, включая свыше 100 тысяч детей, которые воспользовались правом бесплатного входа. Развитие инфраструктуры и событийный туризм позволили укрепить позиции комплекса как ключевого оздоровительного центра Оренбургской области.

Итоги сезона курорта «Солёные Озёра»

Курортный сезон 2026 года запомнился масштабными культурными и спортивными мероприятиями. Кроме того, 4 августа на территории комплекса открылся новый плавательный бассейн, который быстро завоевал популярность у отдыхающих. Руководство курорта отмечает рост интереса к внутреннему туризму со стороны жителей соседних регионов.

Рекорды и массовые акции на озере Развал

Главным событием лета стала масштабная акция в поддержку донорства крови и костного мозга. 14 июня более 2,5 тысячи оренбуржцев выстроились на берегу озера Развал в форме гигантской капли. Это достижение было официально зарегистрировано как мировой рекорд.

Спортивные события и фестивали

Спортивная программа сезона включила кубки по самбо на песке, пляжному футболу и волейболу. Кроме того, состоялся областной день плавания и мастер-класс от клуба настольного тенниса «Факел-Газпром».

Другим крупным событием стал фестиваль воздухоплавания «Солёный ветер Оренбуржья». В небе над курортом поднялись 11 аэростатов из различных регионов России, а за полетами наблюдали более 80 тысяч зрителей.

Знаковые гости и туристический потенциал

В начале августа комплекс встретил миллионного туриста текущего сезона. Юбилейными гостями стали члены семьи Хановых из Башкирии. Организаторы подчеркивают, что насыщенная программа мероприятий и внимание к семейному отдыху обеспечили стабильный приток отдыхающих на протяжении всего лета.