Металлурги Уральской Стали поздравили с Днём знаний учеников и студентов Новотроицка

Делегаты комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») поздравили с Днём знаний учащихся десяти подшефных школ и студентов базовых учебных заведений города — новотроицкого филиала НИТУ МИСИС, политехнического колледжа и строительного техникума.

Руководители предприятия посетили торжественные линейки в школах, с которыми у комбината выстроена программа сотрудничества. Они передали привет от трудового коллектива и пожелали учащимся успешного учебного года.

В этом году в Новотроицкий политехнический колледж поступили 280 выпускников школ. Учебное заведение приняло абитуриентов по 7 специальностям, 3 профессиям и 2 коммерческим группам.

В строительный техникум поступили 280 вчерашних школьников, которые будут осваивать знания, умения и навыки по 8 специальностям и 2 профессиям.

Уральская Сталь является партнёром данных учебных заведений в федеральном проекте «Профессионалитет». Здесь уже есть позитивные изменения — от появления новых лабораторий с супертренажёрами до интенсивной программы обучения.

Выпускники получат востребованные на предприятии профессии: гидравлики, металлурги, машинисты кранов и тепловозов, а также другие специальности.

Путь за инженерным образованием в НФ НИТУ МИСИС в 2026 году начали 176 первокурсников, обучающихся по 6 востребованным направлениям. Как показывает практика, каждый второй выпускник вуза приходит работать на комбинат, где многие из них успешно выстраивают карьеру.

Уральская Сталь традиционно вносит весомый вклад в развитие своих базовых учебных заведений — в формирование их материально-технической базы и создание современной цифровой образовательной среды.

Металлурги ждут выпускников и готовы помочь создать для них благоприятные условия для приобретения профессий. Преподавательский состав в партнёрстве с производственниками обеспечивает молодёжи качественные знания и успешную практику.

У педагогов и студентов есть возможность знакомиться с производством на экскурсиях и проходить стажировку на промышленной площадке. Самые успешные и активные получают стипендию Уральской Стали дважды в год.

В течение учебного процесса молодые люди проходят практику на производственных объектах комбината, участвуют в научно-технических конференциях и корпоративных мероприятиях.