Экотуризм в Оренбуржье привлекает тысячи посетителей в заказники

Развитие экологического туризма набирает обороты в Оренбургской области: только в региональных заказниках нынешний сезон привлек 4,5 тысячи посетителей. В течение прошлого года эту местность посетили 7 тысяч человек. Экотуризм становится одним из наиболее востребованных направлений отдыха в регионе.

Популярные маршруты и их развитие

Особой популярностью пользуются маршруты «Царский тракт» в заказнике «Губерлинские горы» и «Карагайский бор на реке Губерля» в заказнике «Карагай-Губерлинское ущелье». Кроме того, активно развиваются и другие особо охраняемые природные территории. В заповедниках «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» обустроены экологические тропы, включенные в федеральный реестр туристических маршрутов.

Контроль федерального центра

Развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях находится на постоянном контроле федерального центра. Вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам развития туризма на ООПТ отметил стимулы для гармоничного развития национальных парков. По его словам, приток отдыхающих открывает малому бизнесу новые возможности.

Ключевые задачи и планы

Среди ключевых задач стороны называют цифровизацию процессов и повышение транспортной доступности туристических объектов. Также в приоритете экопросвещение.

Сейчас в Оренбургской области насчитывается 331 особо охраняемая природная территория областного значения. Кроме того, три подобные территории имеют федеральный статус. В текущем году утверждены правила организации туризма в этой местности.

Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит увеличить турпоток и создать новые рабочие места. Развитие экотуризма отвечает задачам национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство».

Для посещения заказников необходимо оформить разрешение на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий.