Уральская Сталь приглашает на Международный легкоатлетический забег «Новотроицкий полумарафон-2026»

При поддержке комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») Новотроицк 3 октября снова станет центром международного массового спорта. Открылась регистрация на главное беговое событие Восточного Оренбуржья.

Идейным вдохновителем и титульным спонсором выступает Уральская Сталь, поддержка которой позволит создать масштабный городской праздник и продвигать Новотроицк как привлекательный центр для жизни, спорта, бизнеса и промышленного туризма. Организатор соревнований — команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».

Сертифицированная трасса WORLD ATHLETICS: место для рекордов

В 2026 году забег пройдет на трассе, сертифицированной по международным стандартам WORLD ATHLETICS. Это гарантирует филигранную точность измерения дистанции и времени с помощью профессиональной системы электронного хронометража.

Результаты участников могут быть официально зафиксированы и зачтены при присвоении спортивных разрядов и звания «Мастер спорта России».

Благодаря плоскому рельефу без резких подъемов и спусков маршрут Новотроицкого полумарафона идеально подходит как для уверенного первого старта, так и для установления личных, региональных и национальных рекордов.

Почему стоит выбежать на старт в Новотроицке

Международный статус и масштаб забега: на трассе встретятся профессиональные атлеты и любители бега из России (не менее 30 регионов), Казахстана, Белоруссии, Индии и других стран.

Промышленный туризм и атмосфера 60-х: Новотроицк — индустриальная столица Оренбуржья с уникальной архитектурой в стиле романтичного «киновайба» 60-х годов XX века, уже ставшей декорациями для большого кино. В рамках события участники смогут стать промышленными туристами и посетить с экскурсией металлургический комбинат «Уральская Сталь».

Праздник для всей семьи: тысячи болельщиков, музыкальное сопровождение по всей трассе, интерактивные зоны и незабываемый соревновательный драйв.

Программа дистанций

«Новотроицкий полумарафон-2026» рассчитан на участников любого возраста и уровня подготовки:

21,1 км — главная полумарафонская дистанция для самых выносливых;

— главная полумарафонская дистанция для самых выносливых; 10 км, 5 км и 1 км — для опытных спортсменов и любителей бега;

— для опытных спортсменов и любителей бега; 800 м, 500 м и 300 м — дистанции для юношей и девушек;

— дистанции для юношей и девушек; Инклюзивный забег — специальные дистанции для участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

— специальные дистанции для участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); Фан-забег для малышей — «Первые дистанции для будущих чемпионов».

Пакет участника

Каждого зарегистрированного атлета ждут:

фирменный стартовый пакет;

эксклюзивная брендированная футболка;

официальный нагрудный номер с чипом электронного хронометража;

точный финишный результат в международном реестре;

медаль финишера — символ личной победы;

возможность официального зачета результатов для спортивных разрядов.

Как принять участие

Переходите по ссылке и регистрируйтесь:

https://reg.russiarunning.com/event/NOVOTROITsKIYPOLUMARAFON2026

https://reg.russiarunning.com/event/NOVOTROITsKIYPOLUMARAFON2026 Подписывайтесь на официальную страницу забега:

https://vk.ru/sport_novotroitsk

Не упустите возможность выйти на старт международного уровня и установить свой личный рекорд в Новотроицке!

Организаторы

Легкоатлетический забег пройдет по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь», при содействии администрации Новотроицка для популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт https://uralsteel.com/