Уральская Сталь приглашает на Международный легкоатлетический забег «Новотроицкий полумарафон-2026»

При поддержке комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») Новотроицк 3 октября снова станет центром международного массового спорта. Открылась регистрация на главное беговое событие Восточного Оренбуржья.
Идейным вдохновителем и титульным спонсором выступает Уральская Сталь, поддержка которой позволит создать масштабный городской праздник и продвигать Новотроицк как привлекательный центр для жизни, спорта, бизнеса и промышленного туризма. Организатор соревнований — команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».
Сертифицированная трасса WORLD ATHLETICS: место для рекордов
В 2026 году забег пройдет на трассе, сертифицированной по международным стандартам WORLD ATHLETICS. Это гарантирует филигранную точность измерения дистанции и времени с помощью профессиональной системы электронного хронометража.
Результаты участников могут быть официально зафиксированы и зачтены при присвоении спортивных разрядов и звания «Мастер спорта России».
Благодаря плоскому рельефу без резких подъемов и спусков маршрут Новотроицкого полумарафона идеально подходит как для уверенного первого старта, так и для установления личных, региональных и национальных рекордов.
Почему стоит выбежать на старт в Новотроицке
Международный статус и масштаб забега: на трассе встретятся профессиональные атлеты и любители бега из России (не менее 30 регионов), Казахстана, Белоруссии, Индии и других стран.
Промышленный туризм и атмосфера 60-х: Новотроицк — индустриальная столица Оренбуржья с уникальной архитектурой в стиле романтичного «киновайба» 60-х годов XX века, уже ставшей декорациями для большого кино. В рамках события участники смогут стать промышленными туристами и посетить с экскурсией металлургический комбинат «Уральская Сталь».
Праздник для всей семьи: тысячи болельщиков, музыкальное сопровождение по всей трассе, интерактивные зоны и незабываемый соревновательный драйв.
Программа дистанций
«Новотроицкий полумарафон-2026» рассчитан на участников любого возраста и уровня подготовки:
- 21,1 км — главная полумарафонская дистанция для самых выносливых;
- 10 км, 5 км и 1 км — для опытных спортсменов и любителей бега;
- 800 м, 500 м и 300 м — дистанции для юношей и девушек;
- Инклюзивный забег — специальные дистанции для участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- Фан-забег для малышей — «Первые дистанции для будущих чемпионов».
Пакет участника
Каждого зарегистрированного атлета ждут:
- фирменный стартовый пакет;
- эксклюзивная брендированная футболка;
- официальный нагрудный номер с чипом электронного хронометража;
- точный финишный результат в международном реестре;
- медаль финишера — символ личной победы;
- возможность официального зачета результатов для спортивных разрядов.
Как принять участие
- Переходите по ссылке и регистрируйтесь:
https://reg.russiarunning.com/event/NOVOTROITsKIYPOLUMARAFON2026
- Подписывайтесь на официальную страницу забега:
https://vk.ru/sport_novotroitsk
Не упустите возможность выйти на старт международного уровня и установить свой личный рекорд в Новотроицке!
Организаторы
Легкоатлетический забег пройдет по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь», при содействии администрации Новотроицка для популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».
АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт https://uralsteel.com/