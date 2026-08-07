Уральская Сталь подарила 250 школьных наборов первоклассникам – детям своих сотрудников

В преддверии Дня знаний комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») организовал праздничную акцию для семей своих работников. Первоклассники, чьи родители трудятся на предприятии и в дочерних обществах, получили яркие брендированные рюкзаки с полным комплектом канцелярских принадлежностей.

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале управления комбината. Маленьких гостей встречали ростовые куклы — металлурги Лера и Валера. Представители руководства лично поздравили ребят с началом школьного пути, пожелали отличных оценок и вручили подарки. Приятным дополнением стало выступление новотроицких вокалистов.

Ортопедические рюкзаки порадовали детей красочным дизайном, а их родителей — прочностью и качественным наполнением: в каждом наборе оказалось всё необходимое для первого учебного года.

Акция поддержки семей сотрудников проводится на Уральской Стали уже третий год подряд и стала одной из важных составляющих социального пакета предприятия. Комбинат последовательно заботится о своих работниках, создавая комфортные условия не только для труда, но и для семейного благополучия.