В Новотроицке традиционно с размахом отметили День металлурга

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») организовал для своих металлургов праздничную неделю с награждениями, а кульминацией стал грандиозный киногастрономический фестиваль для работников, новотройчан и гостей города, организованный благотворительным фондом «Технология чуда».

Праздничный марафон стартовал 14 июля. Три дня были посвящены спортивным соревнованиям для работников и ветеранов предприятия.

С 14 по 17 июля в актовом зале управления комбината чествовали лучших сотрудников. Более 300 металлургов получили корпоративные, городские и отраслевые награды. В фойе управления открылась фотовыставка о людях горячей профессии, а ветеранов лично поздравили руководители предприятия и в Молодёжном центре организовали специальный кинопоказ. Приятным подарком для металлургов комбината стала праздничная премия от компании.

Ярким грандиозным событием этого лета в Новотроицке стал киногастрофестиваль «Искусство есть». 17 и 18 июля в городском парке мероприятие объединило гастрономию, кинематограф и музыку и собрало порядка 5 тысяч человек. Гостей принимала зона Фудтрака и Битва шефов. Помимо многочисленных детских площадок с шоу, аниматорами, аквагримом, мастер-классами и пенной дискотекой, на главной сцене для гостей состоялись: DJ-сет, интерактивы со зрителями, выступление Moustache Band. Хедлайнером выступила группа «Белый Орёл», а фееричным моментом празднования стал фейерверк.

18 июля в сквере на площади Ленина состоялась масштабная детская программа. В парке фестиваль продолжился мастер-классами по йоге и бачате, чайной церемонией и работой детской зоны, с главной сцены порадовал вокалом Дарьи Копейкиной, интерактивами для зрителей, показом короткометражных фильмов и выступлением скрипичного дуэта «Вивальди» при свечах.