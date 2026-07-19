Люди особой закалки: поздравление Дениса Сафина с Днем металлурга

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю Вас с нашим профессиональным праздником – Днём металлурга! Во все времена, люди, которые обладали умением обращаться с огнем и металлом, составляли особую «касту» и этот статус позволял им брать на себя особую ответственность за тех, кто рядом.

Новотроицкие металлурги, люди особой закалки, и результатом нашего труда по праву гордится не только Оренбуржье, но и вся Россия. Но больше всего мне хочется, чтобы Уральской Сталью гордились наши ветераны, первостроители комбината и города. Уверен, что вместе мы преодолеем все вызовы и будем их достойны тех, кто в сложнейших условиях строил предприятие и наш город.

С праздником дорогие друзья, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! С Днём металлурга!

Денис Сафин, генеральный директор УК «Уральская Сталь»