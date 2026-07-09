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10 июля 2026 г.
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Клещи в Оренбуржье: где чаще всего кусают и как провериться

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области зафиксировало системный рост обращений граждан в медицинские учреждения из-за укусов членистоногих. Согласно данным ведомства на 8 июля, медицинская помощь потребовалась 2073 пострадавшим, среди которых 783 ребенка.

География распространения и эпидемиологические риски

Случаи присасывания зафиксированы во всех муниципальных образованиях региона без исключения. Наиболее высокая концентрация пострадавших отмечена в Оренбурге (547 человек), Новотроицке (239) и Бузулуке (136). Однако, несмотря на массовость обращений, официальные случаи заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом в настоящий момент не зарегистрированы.

Лабораторные исследования и профилактика

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии уже изучили более 4 тысяч особей, снятых с людей и обнаруженных в природе. В ходе тестов выявлено 135 носителей боррелиоза и 12 носителей вируса энцефалита. Кроме того, санитарные службы провели акарицидную обработку территорий площадью свыше 1350 гектаров, включая детские оздоровительные лагеря.

Рекомендации по обеспечению безопасности

Медицинские власти призывают население использовать репелленты и плотную одежду при посещении зеленых зон. Регулярные самоосмотры и проверка домашних животных остаются ключевыми мерами защиты. Поэтому при обнаружении присосавшегося паразита необходимо немедленно обратиться в поликлинику для квалифицированного удаления и последующей диагностики.

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