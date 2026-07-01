В Оренбурге запустили систему бесконтактной оплаты проезда по геопозиции

Правительство Оренбургской области совместно со Сбербанком, АО «ОРЭК» и сервисом 2ГИС объявило о запуске инновационной системы оплаты в общественном транспорте. С 1 июля жители города могут оплачивать поездки через мобильное приложение, которое автоматически определяет местонахождение пассажира. Новая технология исключает необходимость физического контакта с банковскими картами или терминалами оплаты.

Механика работы цифрового сервиса

Для совершения транзакции пользователю необходимо активировать функцию в мобильном приложении 2ГИС. Система через модуль геопозиции идентифицирует конкретный автобус и маршрут, предлагая подтвердить списание средств. Оплата производится через сервис SberPay, после чего электронный билет мгновенно отображается на экране смартфона пассажира.

По словам технических специалистов, использование геолокации позволяет существенно ускорить процесс посадки в транспорт. Это решение направлено на цифровую трансформацию городской инфраструктуры. Кроме того, автоматизация процесса снижает нагрузку на кондукторов и водителей в часы пик.

Охват маршрутной сети города

На первом этапе внедрения бесконтактная оплата проезда доступна на 11 ключевых направлениях, обслуживаемых МКП «Оренбургские пассажирские перевозки». В список вошли маршруты № 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 56Н, 80Н и 84Н. Данные линии соединяют основные жилые массивы с центральной частью города.

Муниципальные власти планируют провести мониторинг эффективности системы в течение ближайших месяцев. После завершения тестового периода технологию масштабируют на все остальные рейсы города. Однако текущий формат оплаты картами и наличными средствами также сохраняется для удобства всех категорий граждан.