Оренбург столкнулся с рекордными последствиями стихии

Оренбург восстанавливает поврежденную инфраструктуру после экстремального шторма, обрушившегося на регион 20 и 21 июня 2026 года. Рекордный объем осадков вызвал масштабное затопление городских магистралей и жилых массивов. Поэтому муниципальные службы переведены на усиленный режим работы для устранения последствий стихии.

Хроника экстремальных осадков

Непогода достигла пика в субботу вечером, когда на город обрушился тропический ливень с ураганным ветром. В воскресенье, 21 июня, осадки усилились, сопровождаясь грозой и крупным градом. Синоптики подтвердили, что зафиксированные показатели осадков приблизились к абсолютному историческому максимуму для июня.

Шквалистый ветер привел к падению деревьев во многих районах, что вызвало повреждения частного транспорта. Однако, по данным экстренных служб, пострадавших и погибших среди населения не зафиксировано.

Масштабные затопления и транспортный коллапс

Городская ливневая канализация не обеспечила отвод аномальных объемов воды. Подтопление затронуло ключевые транспортные артерии, включая улицы Салмышскую, Пролетарскую, Чкалова, Брестскую и проспект Дзержинского.

Критическая ситуация сложилась на Беляевском шоссе в районе СНТ «Заря». Потоки воды размыли проезжую часть, сделав движение невозможным. Кроме того, из-за подъема уровня воды оказалась частично затоплена городская набережная реки Урал.

Ущерб инфраструктуре и жилому фонду

В поселке Пригородный и окрестных садовых товариществах мощные потоки воды уничтожили сезонные посадки. Помимо аграрного ущерба, зафиксированы серьезные коммунальные аварии в многоквартирных домах.

На проспекте Гагарина, 27/2, в здании с неоконченным ремонтом кровли произошло затопление шахты лифта и жилых помещений. Вода просочилась через инженерные системы и электропроводку. Городские власти координируют действия подрядных организаций для быстрой ликвидации последствий шторма.