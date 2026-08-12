На заправках Оренбуржья ввели поочередную заправку по номерам машин и лимиты на бензин

Губернатор Оренбургской области сообщил о введении временных ограничений на продажу горюче-смазочных материалов. Оперативный штаб региона принял это решение после недавнего инцидента, который нарушил привычные логистические цепочки. Кроме того, власти стремятся гарантировать бесперебойную работу экстренных служб и общественного транспорта. Новые правила вступают в силу на всех автозаправочных станциях области.

Ограничения на продажу топлива для транспорта

Региональные власти установили порядок отпуска нефтепродуктов в зависимости от государственных номеров транспортных средств. С 12:00 12 августа водители смогут заправлять автомобили поочередно. Четные числа календаря предназначены для машин с четными номерами, а нечетные дни закреплены за нечетными знаками. Такой график затрагивает как физических лиц, так и юридических организации.

Однако нововведения касаются не только календарного графика заправок. Оперативный штаб полностью запретил отпуск горючего в канистры и пластиковые емкости. Вдобавок введены строгие лимиты на разовый объем покупки. Водители бензина марок АИ-92 и АИ-95 могут приобрести от 15 до 30 литров за один раз. Дизельное топливо отпускается в объеме до 60 литров в населенных пунктах и до 200 литров на трассах межмуниципального значения.

Меры контроля и перспективы нормализации

Сотрудники МВД и волонтерские организации будут контролировать соблюдение порядка на автозаправочных станциях. Руководство региона подчеркивает временный характер принятых мер и проводит переговоры с соседними субъектами федерации. Поэтому правительство области усиливает взаимодействие с компанией РЖД для скорейшей переориентации поставок. Губернатор пообещал лично информировать жителей о дальнейших изменениях ситуации на топливном рынке.