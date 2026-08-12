В Оренбурге меняют правила для первоклассников

Администрация Оренбурга утвердила новый регламент работы начальной школы. С 1 сентября для оренбургских первоклассников вводят особый режим обучения ради снижения академической нагрузки. Модернизация учебного процесса затронет все общеобразовательные учреждения города.

Переход на ступенчатый график занятий

Новые правила исключают проведение балльной оценки знаний. Ученикам первого класса также перестанут задавать домашние задания. Специалисты Министерства образования Оренбургской области называют данные меры необходимыми для адаптации.

Продолжительность уроков осенью составит 35 минут. В рамках концепции, где для оренбургских первоклассников вводят особый режим обучения, предусмотрены дополнительные каникулы. Зимний перерыв для самых младших школьников организуют в феврале.

Исторический контекст и цели реформы

Подобные методики ранее демонстрировали эффективность в крупных регионах. Эксперты прогнозируют улучшение психологического состояния детей. Руководство образовательных ректоров Оренбурга контролирует готовность школ к нововведениям.