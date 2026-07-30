Инициативой Уральской Стали в Новотроицке состоится праздник скорости и здоровья

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в третий раз проведёт в Новотроицке велопарад.
Несостоявшееся 27 июня из-за неблагоприятных погодных условий яркое событие объединит спортсменов и любителей езды на велосипеде разных возрастов, возможностей здоровья и семьи с детьми. Ожидаемый охват – порядка 1 тыс. человек.
В День физкультурника масштабное мероприятие стартует на месте арт-среды «Экран» на площади Ленина.
- Сбор участников: 09:30
- Начало мероприятия: 10:00
- Трасса: по улице Советской от остановки им. Ленина до гостиницы «Металлург» и обратно.
В программе запланированы три номинации:
- «Оригинальный велосипед»
- «Оригинальный костюм»
- «Креативная точка»
Победители получат ценные подарки от организаторов.
Мероприятие инициировано в рамках реализации молодёжной политики комбината, проводится Агентством развития Новотроицка при поддержке администрации города.