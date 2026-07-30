Инициативой Уральской Стали в Новотроицке состоится праздник скорости и здоровья

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в третий раз проведёт в Новотроицке велопарад.

Несостоявшееся 27 июня из-за неблагоприятных погодных условий яркое событие объединит спортсменов и любителей езды на велосипеде разных возрастов, возможностей здоровья и семьи с детьми. Ожидаемый охват – порядка 1 тыс. человек.

В День физкультурника масштабное мероприятие стартует на месте арт-среды «Экран» на площади Ленина.

Сбор участников: 09:30

09:30 Начало мероприятия: 10:00

10:00 Трасса: по улице Советской от остановки им. Ленина до гостиницы «Металлург» и обратно.

В программе запланированы три номинации:

«Оригинальный велосипед»

«Оригинальный костюм»

«Креативная точка»

Победители получат ценные подарки от организаторов.

Мероприятие инициировано в рамках реализации молодёжной политики комбината, проводится Агентством развития Новотроицка при поддержке администрации города.