Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь» с Днем металлурга

Уважаемые работники и ветераны металлургии!

Примите поздравления с нашим профессиональным праздником!

Каждый день мы производим чугун, сталь и прокат, создавая надёжную опору для целых отраслей. Это не просто работа – это миссия, которую мы несём через годы, сохраняя лучшие традиции и смело внедряя будущее. Низкий поклон нашим ветеранам – именно они заложили ту прочную основу, на которой сегодня держится комбинат и город.

Дорогие металлурги, желаю каждому из вас гордости за свой труд, тепла в семье и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наши сердца горят так же ярко, как огонь в печах, а результаты нашего нелёгкого труда радуют так же надёжно, как наша легендарная сталь!

Сергей Журавлёв, управляющий директор АО «Уральская Сталь»