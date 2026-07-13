Власти Оренбурга приступают к цифровизации системы городских парковок

Министерство цифрового развития Оренбургской области начало работу по созданию единой цифровой экосистемы парковочного пространства в административном центре. Ведомство планирует перенести данные обо всех стоянках города на интерактивную карту для оптимизации трафика. Данная мера призвана увеличить пропускную способность ключевых магистралей и систематизировать размещение личного транспорта.

Интеграция данных и муниципальные планы

Представители администрации Оренбурга подчеркнули, что техническая инвентаризация объектов не подразумевает введение платы за стоянку. Муниципалитет официально опроверг информацию о планах по созданию платных парковочных зон в ближайшей перспективе. Основной целью этапа является сбор актуальных сведений для последующего анализа транспортных потоков. Однако эксперты отмечают стратегический характер инициативы для дальнейшего развития городской инфраструктуры.

Масштабирование проекта на регион

Программа формирования единого парковочного пространства рассчитана на долгосрочный период до 2032 года. После завершения пилотного этапа в Оренбурге систему планируют внедрить в других населенных пунктах области. Реализация дорожной карты начнется в 2026 году. Поэтому проект станет фундаментом для управления мобильностью на уровне всего субъекта федерации.