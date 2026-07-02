Уральская Сталь расширяет рынок сбыта высокопрочки

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») является одним из ключевых российских поставщиков металлопродукции для производства большегрузной техники и расширяет рынок сбыта своих уникальных высокопрочных сталей.

Уральская Сталь подписала соглашение о долгосрочном сотрудничестве с БЕЛАЗ. Договор предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для испытаний и внедрения новотроицкой стали в цикл изготовления платформ для карьерных самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн.

Контракт является логичным результатом усилий новотроицких металлургов в разработке собственной линейки высокопрочных и износостойких сталей для машиностроения «WeldUS 690» и «HardUS 400-450». Всего полгода назад они получили подтверждение эффективности работы своего инновационного проката в экстремальных условиях. Детали из износостойкой запатентованной стали «HardUS 450» успешно прошли опытно-промышленные испытания на соседнем горно-обогатительном комбинате, продемонстрировав исключительную стойкость к истиранию при добыче полезных ископаемых на глубине 990 метров.

Высокопрочная сталь марки «WeldUS 690» имеет предел текучести не менее 690 Мпа и обладает высокими прочностными свойствами и пластичностью, в сочетании с хорошей свариваемостью. «WeldUS 690» сочетает высокую прочность и высочайшую ударную вязкость при температурах до -70С, выдерживает испытания на изгиб на 120 градусов без образования трещин. Прокат из этой стали используется в автомобилестроении, в подъемном и навесном оборудовании, в технике для разработки и транспортировки сыпучих грузов, в строительстве и в сельскохозяйственной технике.

Износостойкая сталь марки «HardUS» представляет собой легированную горячекатаную конструкционную сталь, обладающую уникальным сочетанием прочности, твёрдости и ударной вязкости. Ключевые характеристики: высокая прочность и устойчивость к любым видам износа, равномерная твёрдость по всей площади листа, гарантированная ударная вязкость даже при низких температурах, стабильная работа в экстремальных температурных условиях, продолжительный срок службы изделий. Используется в самых тяжёлых условиях эксплуатации — при высоких механических и температурных нагрузках, а также при постоянном абразивном износе.