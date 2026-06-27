Хлеба и зрелищ: Новотроицк нестандартно отметит День металлурга

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») готовится необычно отметить День металлурга, к которому приурочен ряд важных мероприятий.

У новотроицких металлургов запланирована целая неделя, чтобы широко отметить профессиональный праздник.

14-16 июля пройдут спортивные турниры для ветеранов, работников комбината и развлекательная программа для детей металлургов, отдыхающих в лагере «Родник».

14-17 июля на торжественных мероприятиях корпоративными, городскими и отраслевыми наградами будет отмечено около 500 металлургов, в фойе актового зала управления откроется фотовыставка о людях горячей профессии, а для экс-металлургов организован показ кинофильма в молодёжном центре.

18 июля в сквере на пл. Ленина запланирована масштабная праздничная детская развлекательная программа.

Уральская Сталь привыкла удивлять горожан и гостей Новотроицка яркими шумными праздниками. Этот год не станет исключением. Совместно с благотворительным фондом «Технология чуда» 17 и 18 июня в городском парке организован масштабный кино-гастрофестиваль «Искусство есть». Под открытым небом мероприятие объединит гастрономию, кинематограф и музыку и более 10 тысяч гостей. Событие станет новым культурным импульсом для Новотроицка, поддерживая развитие событийного туризма в восточном Оренбуржье. Хедлайнер фестиваля – группа «Белый Орёл».