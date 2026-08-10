При поддержке Уральской Стали в Новотроицке прошёл велопарад

При поддержке комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в День физкультурника в Новотроицке вновь состоялся велопарад.

Мероприятие инициировано в рамках реализации молодёжной политики Уральской Стали, организовано Агентством развития Новотроицка при поддержке администрации города. Благодаря многочисленным спортивным и креативным участникам получилось многочисленным и зрелищным, объединило порядка тысячи спортсменов и любителей разных возрастов, возможностей здоровья и семьи с детьми.

Победители велопарада

Ценные подарки получили победители по трём номинациям: «Оригинальный велосипед», «Оригинальный костюм», «Народный выбор», а также «Креативная точка» — для группы поддержки:

самый оригинальный велосипед — у пиратской принцессы Ольги Сапроновой ;

; самый оригинальный костюм — у сбежавших невест Миланы Смирновой и Алисы Михалевой ;

и ; народный выбор велопарада — у Цветочной феи Марии Лапенко ;

; самая креативная группа поддержки — у ветеранов комбината «Дансе плюс».