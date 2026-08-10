При поддержке Уральской Стали в Новотроицке прошёл велопарад

При поддержке комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в День физкультурника в Новотроицке вновь состоялся велопарад.
Мероприятие инициировано в рамках реализации молодёжной политики Уральской Стали, организовано Агентством развития Новотроицка при поддержке администрации города. Благодаря многочисленным спортивным и креативным участникам получилось многочисленным и зрелищным, объединило порядка тысячи спортсменов и любителей разных возрастов, возможностей здоровья и семьи с детьми.
Победители велопарада
Ценные подарки получили победители по трём номинациям: «Оригинальный велосипед», «Оригинальный костюм», «Народный выбор», а также «Креативная точка» — для группы поддержки:
- самый оригинальный велосипед — у пиратской принцессы Ольги Сапроновой;
- самый оригинальный костюм — у сбежавших невест Миланы Смирновой и Алисы Михалевой;
- народный выбор велопарада — у Цветочной феи Марии Лапенко;
- самая креативная группа поддержки — у ветеранов комбината «Дансе плюс».
«В этом году мы провели велопарад уже в третий раз — и с каждым годом он становится всё масштабнее. И это не случайно: стремление к здоровому образу жизни, интересному и полезному досугу — это те ценности, которые объединяют новотройчан. Уральская Сталь — это не просто металл. Это люди, которые его создают — грамотные, ответственные, активные, которые умеют не только работать, но и отдыхать с душой», — прокомментировал событие управляющий директор АО «Уральская Сталь» Павел Лапшин.