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17 августа 2026 г.
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При поддержке Уральской Стали в Новотроицке прошёл велопарад

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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При поддержке комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в День физкультурника в Новотроицке вновь состоялся велопарад.

Мероприятие инициировано в рамках реализации молодёжной политики Уральской Стали, организовано Агентством развития Новотроицка при поддержке администрации города. Благодаря многочисленным спортивным и креативным участникам получилось многочисленным и зрелищным, объединило порядка тысячи спортсменов и любителей разных возрастов, возможностей здоровья и семьи с детьми.

Победители велопарада

Ценные подарки получили победители по трём номинациям: «Оригинальный велосипед»«Оригинальный костюм»«Народный выбор», а также «Креативная точка» — для группы поддержки:

  • самый оригинальный велосипед — у пиратской принцессы Ольги Сапроновой;
  • самый оригинальный костюм — у сбежавших невест Миланы Смирновой и Алисы Михалевой;
  • народный выбор велопарада — у Цветочной феи Марии Лапенко;
  • самая креативная группа поддержки — у ветеранов комбината «Дансе плюс».

«В этом году мы провели велопарад уже в третий раз — и с каждым годом он становится всё масштабнее. И это не случайно: стремление к здоровому образу жизни, интересному и полезному досугу — это те ценности, которые объединяют новотройчан. Уральская Сталь — это не просто металл. Это люди, которые его создают — грамотные, ответственные, активные, которые умеют не только работать, но и отдыхать с душой», — прокомментировал событие управляющий директор АО «Уральская Сталь» Павел Лапшин.

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