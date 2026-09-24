Гонконгский грипп в Оренбурге: пик заболеваемости в России ожидают зимой

Гонконгский грипп в Оренбурге пока не вызвал массового превышения эпидемических порогов. На сентябрь ситуация в регионе остается стабильной, а пик заболеваемости гриппом в России ожидается во время новогодних праздников и в середине января.

По прогнозу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в некоторых регионах максимальные показатели могут быть зафиксированы уже в третьей декаде декабря. По ее словам, активность вируса в России постепенно растет.

Гонконгский грипп в Оренбурге: что известно о рисках

Штамм гриппа A(H3N2), известный как гонконгский грипп, включен ВОЗ в перечень ожидаемых и циркулирующих вирусов сезона 2026–2027 годов. Наряду с H1N1 он может стать одним из ведущих штаммов сезона.

В сентябре массового превышения эпидемических порогов по гриппу в Оренбурге не фиксируют. Сезонный рост респираторных инфекций обычно начинается осенью. В прежние годы грипп активнее распространялся ближе к ноябрю, а пик приходился на зиму.

На Восточном экономическом форуме Попова заявила, что летом в Южном полушарии, в частности в Южной Америке, распространялись новые варианты H3N2 и H1N1. «Это новые штаммы, к которым у граждан страны, скорее всего, нет иммунитета», — сказала глава ведомства. Она добавила, что эти варианты доберутся до России.

Вакцинация в Оренбургской области

По словам Поповой, состав российских вакцин к сезону 2026–2027 годов обновили по всем трем компонентам: A/H1N1, A/H3N2 и B. Вакцины уже содержат новый антигенный состав, предписанный ВОЗ.

Всероссийская прививочная кампания стартовала 2 сентября. Ведомство планирует за 2–2,5 месяца привить до 60% населения и не менее 75% людей из групп риска.

При этом в Оренбургской области, согласно представленным данным, задерживаются поставки вакцин, централизованно закупаемых для групп риска. Роспотребнадзор призывает прививаться в сентябре-октябре: для формирования иммунитета требуется 14–21 день.

Симптомы и группы риска

Грипп может начинаться резко: температура поднимается до 39 °C и выше. Среди возможных симптомов также сухой кашель, головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость, тошнота и диарея.

К группе повышенного риска относятся люди старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов и сахарным диабетом. У них инфекция чаще может привести к осложнениям, включая тяжелую пневмонию.

Острая фаза с высокой температурой обычно длится от трех до пяти дней. Полное восстановление занимает около 7–10 дней.