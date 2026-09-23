Комбинат «Уральская Сталь» вновь подтвердил право поставок стали для судостроения

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») успешно прошёл ежегодную проверку и подтвердил соответствие толстолистового проката из судостроительной стали нормальной и повышенной прочности требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства. По итогам будет получено новое Свидетельство о признании изготовителя (СПИ), взамен СПИ РС №25.44.01.07276.130.

В ходе двухдневной проверки инспектор Регистра проверил цеха комбината, управление технического контроля и центральную лабораторию метрологии, изучил документацию и проследил за испытаниями образцов металла в центральной лаборатории комбината. Инспектор подтвердил, что технологический процесс выпуска толстолистового проката из судостроительной стали нормальной и повышенной прочности отвечает установленным требованиям.

Вывод проверки: металлопродукция официально разрешена для применения в судостроении, при сооружении буровых платформ, верфей и доков, способствует надёжности этих объектов и безопасности персонала.

Положительное заключение стало результатом слаженной работы подразделений комбината. Ключевую роль сыграли специалисты управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента, курирующие данное направление.

Уральская Сталь системно подтверждает качество продукции в авторитетных российских и международных сертификационных органах. Неукоснительный контроль качества, инновационные разработки и планомерная сертификация новых марок стали позволяют комбинату сохранять позиции одного из лидеров отрасли и укреплять репутацию надёжного поставщика для судостроителей и других потребителей металлопродукции.