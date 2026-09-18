Власти Оренбуржья сохраняют лимиты на продажу топлива на фоне дефицита

В Оренбургской области сохраняется нехватка горючего, но поставки стабилизируются благодаря помощи соседей. Евгений Солнцев сообщил о перестройке логистических маршрутов. Татарстан, Башкортостан и Самарская область направляют дополнительные бензовозы.

На местных заправках действуют временные лимиты. Водители покупают максимум 30 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95. Сохраняется порядок заправки по четным и нечетным дням календарного месяца.

Правительство региона ведет переговоры с федеральным центром. Александр Новак дал поручения профильным ведомствам после встречи с руководством области. Власти попросили нарастить отгрузки для дочерних структур крупных компаний.

Независимые автозаправки ждут прямых поставок по железной дороге. ООО «Башнефть-Розница» увеличит квоты для муниципалитетов с наиболее сложной обстановкой.

Топливный кризис в Оренбуржье

Пиковый ажиотаж среди автомобилистов уже завершился. Об этом заявил Евгений Солнцев, подчеркнув отсутствие жесткого дефицита нефтепродуктов. Ситуация находится на контроле федерального правительства.

Ограничения на продажу бензина останутся в силе. Власти региона не планируют отменять действующий график в ближайшее время.