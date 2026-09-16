В Оренбургской области стартовала масштабная прививочная кампания перед сезоном ОРВИ

Власти Оренбургской области приняли комплекс мер по подготовке к сезонному росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Заседание профильной санитарно-противоэпидемической комиссии провела вице-губернатор Лариса Боярская. Чиновники планируют вакцинировать до 60% местных жителей.

Массовая вакцинация как главный барьер

Лариса Боярская подчеркнула важность свовременной профилактики. Государство закупает препараты за счет федерального бюджета. Медики привьют детей, студентов, будущих матерей и граждан старше 60 лет. Кроме того, бесплатная вакцина достанется сотрудникам больниц, школ, социальных учреждений, сферы услуг и транспорта.

Ответственность бизнеса и работодателей

Руководители местных предприятий должны самостоятельно приобретать препараты для остальных сотрудников. Эта мера касается работников, которые не попали в национальный календарь профилактических прививок. Подобный подход снизит риски массовых больничных на производстве.

Санитарные меры и прогнозы

Региональное министерство здравоохранения переводит больницы в режим повышенной готовности. Эксперты прогнозируют традиционный осенний рост заболеваемости. Поэтому власти рекомендуют жителям заблаговременно поставить прививки.