Уральская Сталь начала прививочную кампанию против гриппа

Комбинат «Уральская Сталь» — вместе с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь» — запустил ежегодную кампанию по вакцинации сотрудников против гриппа.

Для формирования коллективного иммунитета планируется привить не менее 30% персонала предприятия. Для удобства работников вакцинация будет организована на базе 7 здравпунктов предприятия.

На протяжении нескольких лет для иммунизации работников комбинат использует клинически проверенную вакцину «Ультрикс Квадри». В текущем году предприятие закупило 2 100 доз этого препарата.

Дополнительно для сотрудников, предрасположенных к бронхиту и пневмонии, приобретено 200 доз высокоэффективной вакцины «Превенар-20».

Прививочная кампания — важнейшая часть системы охраны труда металлургов. Вакцинация защищает здоровье не только самого работника, но и его коллег и членов семьи.

В пик эпидемии гриппа присутствует риск заболеваемости от 30% до 60% коллектива, поскольку многие предпочитают переносить инфекцию «на ногах», что способствует её распространению.

По статистике, ежегодная вакцинопрофилактика на Уральской Стали позволяет в три раза сократить число случаев респираторных заболеваний и в пять раз — продолжительность больничных, связанных с болезнями органов дыхания. Это положительно сказывается на общей производительности труда.

Металлурги, желающие пройти вакцинацию, с графиком проведения кампании в здравпунктах предприятия могут ознакомиться на страничках соцсетей комбината.