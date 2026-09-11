Локомотив экономики региона: «Уральская Сталь» рассказала об опыте и планах развития на форуме «Развиваем Оренбуржье вместе»

Эксперты Уральской Стали, Благотворительного Фонда «Технология чуда», Агентства развития Новотроицка и НФ НИТУ «МИСИС» представили компанию и Новотроицк на площадках представительного экономического форума «Развиваем Оренбуржье вместе».

В рамках выставки «Газ. Нефть. Оренбуржье» стенд Уральской Стали стал одной из точек притяжения. Его посетили губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, председатель Законодательного Собрания Сергей Грачёв, генеральный консул Республики Индия в Казани господин Джейсундхар. Во второй день экспозицию новотроицких металлургов высоко оценил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Уральской Стали Анатолий Колестинский представил ключевые разработки комбината. Особое внимание — линейке высокопрочных марок стали WeldUS 690 и HardUS 450, которые успешно работают в сложных климатических условиях. Эти продукты уже применяются в нефтегазовой отрасли и машиностроении. В секции «Роль бизнеса в развитии территории» форума труда «Живи и работай в Оренбуржье» он рассказал о роли комбината в жизни Новотроицка.

Учредитель Благотворительного Фонда «Технология чуда» Марина Маленьких представила социальные проекты компании, направленные на развитие человеческого ресурса и устойчивое развитие моногорода. Директор «Агентства развития Новотроицка» Елена Садова отметила важность комплексного подхода к развитию города и поделилась примерами внедрения инициатив, направленных на повышение качества жизни в Новотроицке.

В секции «Что ждет HR» директор по персоналу Уральской Стали Андрей Завалишин в своём выступлении отметил, что сфера управления персоналом в эпоху искусственного интеллекта интенсивно трансформируется, и у Уральской Стали есть результативные кейсы в части набора и взаимодействия с персоналом. Директор базового учебного заведения Уральской Стали – филиала НИТУ «МИСИС» – Лариса Котова рассказала о взаимодействии и подготовке кадров для комбината, о планах развития кампуса вуза в Новотроицке, а также поделилась опытом работы с иностранными студентами.

На сессии «От хаоса к системе» директор по промбезопасности, охране труда и окружающей среды Уральской Стали Алексей Абоимов представил наработки комбината по переходу от реактивной модели управления рисками к превентивной – как сформировать привычки, которые спасают жизнь. Подход, основанный на предупреждении, а не на устранении последствий, сегодня – в основе формирования культуры безопасности на производстве. Тему поддержала команда Молодёжного сообщества Уральской Стали, принявшая участие в интерактивном мероприятии по охране труда в формате «Битва умов», по итогам которого вошла в тройку лидеров.

Приятными моментами запомнилось награждение передовиков комбината. Дипломом лауреата регионального этапа Национальной премии «Человек труда» награждён председатель Совета ветеранов Уральской Стали Сергей Мананников, который более полувека связан с предприятием. Благодарственным письмом Правительства Оренбургской области отмечен токарь механического цеха управления по производству запасных частей Уральской Стали Михаил Зорков. На региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии» он взял серебро соревнований профмастерства.