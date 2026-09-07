Уральская Сталь вновь подтвердила звание «Лидер экономики Оренбургской области»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») вновь стал победителем ежегодного областного конкурса «Лидер экономики Оренбургской области» сразу в нескольких номинациях. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Оренбурге.

Комбинат был отмечен наградами в четырёх номинациях: «Лучший экспортёр», «Лидер энергоэффективности», «Лидер корпоративных льгот и гарантий», «Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению промышленной безопасности. Кроме того, дипломы лауреата конкурса вручены в номинации «Лидер экономики» и «Руководитель года».

Знаки отличия и дипломы за высокие социально-экономические показатели управляющему директору предприятия Павлу Лапшину вручил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

При определении лидерства «Уральской Стали» учитывалось: рост экономических показателей, повышение энергоэффективности производства, качество корпоративных социальных гарантий для сотрудников, а также соблюдение норм промышленной безопасности.

Предприятие традиционно входит в число крупнейших работодателей региона, обеспечивая рабочими местами порядка 9 тысяч жителей восточного Оренбуржья, для которых действует один из самых наполненных в отрасли социальный пакет.

Комбинат системно внедряет энергосберегающие технологии, укрепляет безопасность на производстве и развивает кооперационные связи.

Комментируя победу, управляющий директор АО «Уральская Сталь» Павел Лапшин отметил:

«Для нас высокая оценка труда нашего коллектива – лучшая награда. Победа в этом престижном региональном конкурсе – это признание не только производственных достижений, но и нашей последовательной работы по созданию безопасных условий труда, достойных социальных гарантий для сотрудников и внедрению передовых энергоэффективных решений. Мы продолжим укреплять лидерские позиции комбината как надёжного работодателя и ответственного участника экономики региона».

«Уральская Сталь» входит в число системообразующих предприятий Оренбургской области и продолжает уверенно укреплять свои позиции как флагман региональной экономики, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие Оренбуржья.