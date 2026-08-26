Благоустройство, дороги и демография: как изменится Оренбургская область за ближайшие годы

Власти Оренбургской области представили десятилетнюю стратегию социально-экономического развития региона. Документ определяет ключевые направления региональной политики, включая поддержку семей, модернизацию инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала.

План развития региона ориентирован на улучшение качества жизни каждого жителя. Кроме того, документ учитывает демографические задачи и необходимость повышения доступности социальных услуг.

Инфраструктура и социальная сфера

Региональное руководство намерено обновить не менее 150 общественных пространств за ближайшие четыре года. Программа переселения из аварийного жилья охватит собственников 196 многоквартирных домов в течение шести лет.

Ремонт дорог также вошел в число приоритетов. Власти планируют привести в порядок около тысячи километров региональных трасс за пять лет.

Экономический потенциал Оренбуржья

Оренбургская область обладает третьим по величине объемом пахотных земель в стране. Экономический рост региона опирается на сельское хозяйство, сырьевую переработку и нефтехимию.

Евгений Солнцев подчеркнул, что транспортные возможности и туристический потенциал служат инструментами для повышения благосостояния населения. Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области должна обеспечить устойчивый рост ключевых отраслей.