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17 августа 2026 г.
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Беларусь и Оренбуржье обсуждают новую программу сотрудничества на 2027–2030 годы

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Представители органов власти, промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, научного сообщества и бизнеса Беларуси и Оренбургской области обсудили перспективы двустороннего сотрудничества на заседании совместной рабочей группы. Стороны рассматривают предложения по формированию нового плана совместной работы на 2027–2030 годы.

Приоритетное направление двусторонней повестки

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин заявил, что развитие сотрудничества между Оренбуржьем и Республикой Беларусь остается одним из приоритетных направлений двусторонней повестки. С 2024 года между правительствами действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Однако прежние рамки уступают место новому этапу взаимодействия.

Промышленная кооперация как ключевой вопрос

Одним из ключевых вопросов повестки стало развитие промышленной кооперации. Представители Министерства промышленности Беларуси, предприятий «Амкодор»«Могилёвлифтмаш» и АО «Оренбургские минералы» обсудили совместные проекты и увеличение объемов поставок. Кроме того, стороны наметили пути дальнейшего технологического взаимодействия.

Агропромышленный комплекс и сервис техники

На более тесное взаимодействие стороны рассчитывают и в агропромышленном комплексе. Общие интересы касаются поставок белорусской сельхозтехники и ее сервисного обслуживания. Поэтому особое внимание уделяется укреплению кооперационных связей между производителями двух государств.

Наука, образование и безопасность

В сфере науки и образования Республика Беларусь и Оренбуржье намерены расширять совместные программы. Намечены также перспективы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, обсуждается возможность обновления парка пожарной техники с использованием современных решений белорусского производства.

Достигнутые договоренности станут основой для реализации новых совместных инициатив. Они призваны увеличить объемы взаимной торговли и укрепить экономические связи между регионами.

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