Беларусь и Оренбуржье обсуждают новую программу сотрудничества на 2027–2030 годы

Представители органов власти, промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, научного сообщества и бизнеса Беларуси и Оренбургской области обсудили перспективы двустороннего сотрудничества на заседании совместной рабочей группы. Стороны рассматривают предложения по формированию нового плана совместной работы на 2027–2030 годы.

Приоритетное направление двусторонней повестки

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин заявил, что развитие сотрудничества между Оренбуржьем и Республикой Беларусь остается одним из приоритетных направлений двусторонней повестки. С 2024 года между правительствами действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Однако прежние рамки уступают место новому этапу взаимодействия.

Промышленная кооперация как ключевой вопрос

Одним из ключевых вопросов повестки стало развитие промышленной кооперации. Представители Министерства промышленности Беларуси, предприятий «Амкодор», «Могилёвлифтмаш» и АО «Оренбургские минералы» обсудили совместные проекты и увеличение объемов поставок. Кроме того, стороны наметили пути дальнейшего технологического взаимодействия.

Агропромышленный комплекс и сервис техники

На более тесное взаимодействие стороны рассчитывают и в агропромышленном комплексе. Общие интересы касаются поставок белорусской сельхозтехники и ее сервисного обслуживания. Поэтому особое внимание уделяется укреплению кооперационных связей между производителями двух государств.

Наука, образование и безопасность

В сфере науки и образования Республика Беларусь и Оренбуржье намерены расширять совместные программы. Намечены также перспективы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, обсуждается возможность обновления парка пожарной техники с использованием современных решений белорусского производства.

Достигнутые договоренности станут основой для реализации новых совместных инициатив. Они призваны увеличить объемы взаимной торговли и укрепить экономические связи между регионами.