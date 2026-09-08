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9 сентября 2026 г.
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Развиваем Оренбуржье вместе: о социальных инвестициях Уральской Стали расскажут на главном форуме региона

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Уже по традиции компания инициирует дискуссию по вопросам развития территорий ответственности бизнеса. Кроме того, руководители Уральской Стали, Благотворительного Фонда «Технология чуда»Агентства развития Новотроицка и НФ НИТУ МИСИС примут участие в работе экспертных сессий форума.

В секции форума труда «Живи и работай в Оренбуржье» об инструментах управления персоналом на примере производственной компании в своём докладе директор по персоналу АО «Уральская Сталь» Андрей Завалишин расскажет об актуальных трендах рынка труда Оренбуржья, а также поделится опытом и наработками компании в направлении взаимодействия с сотрудниками.

Директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды комбината Алексей Абоимов поделится опытом внедрения проактивного подхода в формировании культуры безопасности на производстве — новой стратегии управления рисками, обозначившей переход от реактивной модели управления рисками к превентивной.

Учредитель Благотворительного Фонда «Технология чуда» Марина Маленьких расскажет о деятельности фонда, созданного «Уральской Сталью», и о том, как социальные инициативы, такие как городской фестиваль, Уральская кулинарная академия и встречи инициативных женщин, помогают развитию компании.

Директор «Агентства развития Новотроицка» Елена Садова представит комплексный подход к развитию города. Она раскроет тему вклада компании в развитие города и расскажет об опыте инициатив, направленных на повышение качества жизни в Новотроицке.

Директор базового учебного заведения Уральской Стали — филиала НИТУ «МИСИС» — Лариса Котова расскажет о планах развития кампуса вуза в Новотроицке, а также поделится опытом работы с иностранными студентами.

Кроме того, команда Совета молодёжи Уральской Стали примет участие в интерактивном мероприятии по теме охраны труда в формате «Битва умов».

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