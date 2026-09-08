Развиваем Оренбуржье вместе: о социальных инвестициях Уральской Стали расскажут на главном форуме региона

Уже по традиции компания инициирует дискуссию по вопросам развития территорий ответственности бизнеса. Кроме того, руководители Уральской Стали, Благотворительного Фонда «Технология чуда», Агентства развития Новотроицка и НФ НИТУ МИСИС примут участие в работе экспертных сессий форума.

В секции форума труда «Живи и работай в Оренбуржье» об инструментах управления персоналом на примере производственной компании в своём докладе директор по персоналу АО «Уральская Сталь» Андрей Завалишин расскажет об актуальных трендах рынка труда Оренбуржья, а также поделится опытом и наработками компании в направлении взаимодействия с сотрудниками.

Директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды комбината Алексей Абоимов поделится опытом внедрения проактивного подхода в формировании культуры безопасности на производстве — новой стратегии управления рисками, обозначившей переход от реактивной модели управления рисками к превентивной.

Учредитель Благотворительного Фонда «Технология чуда» Марина Маленьких расскажет о деятельности фонда, созданного «Уральской Сталью», и о том, как социальные инициативы, такие как городской фестиваль, Уральская кулинарная академия и встречи инициативных женщин, помогают развитию компании.

Директор «Агентства развития Новотроицка» Елена Садова представит комплексный подход к развитию города. Она раскроет тему вклада компании в развитие города и расскажет об опыте инициатив, направленных на повышение качества жизни в Новотроицке.

Директор базового учебного заведения Уральской Стали — филиала НИТУ «МИСИС» — Лариса Котова расскажет о планах развития кампуса вуза в Новотроицке, а также поделится опытом работы с иностранными студентами.

Кроме того, команда Совета молодёжи Уральской Стали примет участие в интерактивном мероприятии по теме охраны труда в формате «Битва умов».