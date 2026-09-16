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17 сентября 2026 г.
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Оренбургские и китайские предприниматели обсудили совместные проекты

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Предприниматели Оренбурга и китайского города Хоргос провели онлайн-переговоры для развития двустороннего сотрудничества. Встреча состоялась на базе центра «Мой бизнес» под модерацией главы ТПП Натальи Струнцовой и председателя палаты Ма Фумина.

Новые горизонты сотрудничества

Оренбургские предприниматели представили инвестиционные проекты в сфере логистики и производства. Участники обсудили создание крупного логистического центра и предприятий по выпуску муки. Кроме того, стороны рассмотрели выпуск изделий из ПВХ для государственных нужд и МЧС. Также в повестку вошло производство готовых кормов для домашних животных.

Потенциал китайской стороны

Делегация из Хоргоса презентовала собственные производственные мощности и промышленные возможности. Представители КНР рассказали о предприятиях по выпуску электрооборудования, стекла и зеркал. Особое внимание уделено производству порошковых покрытий и башен ветрогенераторов. Важной частью презентации стал крупный логистический центр китайского приграничного города.

Итоги и перспективы

Участники переговоров отметили высокую эффективность прямого диалога в онлайн-формате. Руководитель Наталья Струнцова выразила уверенность в создании новых совместных инициатив. Представители Хоргоса подтвердили готовность преодолевать географические барьеры ради укрепления деловых связей.

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