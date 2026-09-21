В Китае открылся совместный институт естественных наук российских и китайских ученых

Совместный институт естественных наук: старт партнерства

Оренбургский государственный университет и Чанчуньский педагогический университет учредили совместный институт естественных наук в Китае. Соглашение заключили 15 сентября во время профильной международной конференции.

Подписи под документом поставили ректор Сергей Мирошников и секретарь парткома Ван Дэнпань. Стороны договорились готовить специалистов в сфере высоких технологий.

В состав российской делегации вошли ключевые исследователи и деканы факультетов. Среди них были Денис Парфёнов, Анна Четверикова, Ольга Кван и Сергей Пешков.

Программа подготовки и дипломы

Новый образовательный центр сосредоточится на подготовке кадров для китайского рынка. Студенты изучат физику, химию, биотехнологии и алгоритмы искусственного интеллекта.

Обучение организуют в сетевом формате с привлечением преподавателей двух стран. Российские педагоги возьмут на себя преподавание фундаментальных дисциплин.

Поэтому выпускники получат одновременно два диплома государственного образца. Программа обеспечит глубокую интеграцию исследовательских методик обеих сторон.

Научная кооперация двух стран

Ректор Сергей Мирошников отметил важность междисциплинарного подхода в современных разработках. По его словам, биотехнологии и цифровые решения требуют постоянного обмена опытом.

Кроме того, руководство университета рассчитывает привлечь одаренных студентов к научным проектам. Новая площадка станет основой для совместных прикладных разработок.

Однако главная задача проекта заключается в создании устойчивых академических связей. Партнеры намерены готовить кадры для решения актуальных производственных задач.