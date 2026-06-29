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30 июня 2026 г.
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В Оренбурге возбуждено уголовное дело после гибели педагога в ДТП на Салмышской

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сотрудники полиции Оренбурга задержали 41-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla, ставшего участником аварии со смертельным исходом. Вечером 27 июня мужчина совершил наезд на пешеходов на улице Салмышской, после чего скрылся с места происшествия. Жертвой столкновения стала 46-летняя Людмила Макаревская, старший воспитатель детского сада № 18.

Детали происшествия на пешеходном переходе

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел в районе дома № 45, когда две женщины пересекали проезжую часть. Водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток. В результате прямого удара Людмила Макаревская скончалась на месте до прибытия медиков. Вторая пострадавшая, 55-летняя Лариса Бакаева, доставлена в реанимацию с множественными травмами.

Следователи квалифицировали действия водителя по статье, предусматривающей до 12 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательной базы, включая данные с камер наружного наблюдения.

Память о погибшем педагоге

Людмила Макаревская имела высшую квалификационную категорию и многолетний стаж работы в дошкольном образовании. Коллеги характеризуют ее как ответственного специалиста, пользовавшегося авторитетом среди родителей и воспитанников. Трагедия произошла, когда женщина возвращалась с выпускного вечера своей дочери.

У погибшей осталось двое детей. Администрация города Оренбурга и коллектив детского сада № 18 инициировали сбор средств для поддержки семьи. Жители города организовали стихийный мемориал на месте ДТП на Салмышской, куда приносят цветы в память о педагоге.

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