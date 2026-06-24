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24 июня 2026 г.
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Уральская Сталь вновь инициирует проведение уникального велопарада

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») в третий раз инициирует проведение в Новотроицке велопарада. 27 июня масштабное мероприятие стартует на площади Ленина и станет подарком для новотройчан в День молодежи.

Яркое событие для любителей езды на велосипеде объединит спортсменов и любителей разных возрастов, возможностей здоровья и семьи с детьми. Ожидаемый охват – порядка 1 тыс. человек.

В программе запланированы 3 номинации: «Оригинальный велосипед»«Оригинальный костюм» и «Креативная точка». Победители получат ценные подарки от организаторов.

Локация: арт-среда «Экран» на площади Ленина.
Сбор участников: 09:30.
Начало мероприятия: 10:00.

Традиционно Уральская Сталь уделяет особое внимание поддержке мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и спорта, и этот год не исключение. Мероприятие организовано в рамках реализации молодёжной политики комбината при поддержке Агентства развития Новотроицка и администрации города.

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