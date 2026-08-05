Земельный контроль с воздуха: новые полномочия Росреестра и Россельхознадзора

С первого октября 2026 года Правительство РФ наделяет Росреестр и Россельхознадзор правом применять данные с беспилотников и спутников для государственного земельного надзора. Ведомства получают официальный инструмент фиксации нарушений, включая незаконный сдвиг границ участков и снятие плодородного слоя почвы.

Однако использование дронов не означает мгновенного назначения штрафов по аналогии с дорожными камерами. Как отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Оренбургской области Дмитрий Загвоздкин, материалы аэросъёмки служат лишь индикатором риска для последующих проверок.

Процедура контроля и профилактика нарушений

Внедрение спутникового мониторинга направлено на предупреждение нарушений земельного законодательства. При обнаружении отклонений собственникам направляются предостережения с предложением добровольно устранить несоответствия.

Кроме того, начальник отдела госземнадзора Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Сергей Мелентьев подчеркивает значение снимков для земель сельскохозяйственного назначения. Фиксация зарастания сорными растениями с воздуха становится основанием для внеплановых мероприятий.

Внеплановые выездные проверки проводятся по согласованию с прокуратурой при неисполнении рекомендаций. Инспекторы осуществляют контрольные замеры на местности и составляют официальные акты.

Долгосрочные последствия государственного надзора

Расширение полномочий контролирующих органов формирует прозрачную среду оборота недвижимости. Использование космических снимков минимизирует субъективный фактор при проверках.

Вместе с тем система предусматривает переходный период для собственников. Первичное выявление нарушений ограничивается предупреждением без применения штрафных санкций.