Правительство Оренбургской области усиливает контроль над ценами на топливо

Правительство Оренбургской области начало проверку механизмов формирования стоимости горючего на фоне дефицита и резкого удорожания ресурсов на местных АЗС. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин подтвердил, что цены на бензин и дизельное топливо находятся под административным надзором.

Меры антимонопольного регулирования

К расследованию ситуации на энергетическом рынке региона присоединилось Управление Федеральной антимонопольной службы. Инспекторы ведомства анализируют деятельность поставщиков, подозреваемых в координации действий при установлении розничных и мелкооптовых тарифов. Поэтому УФАС возбудило дело по факту возможного антиконкурентного соглашения между несколькими крупными игроками рынка.

Дефицит ресурсов и реакция рынка

Кризис предложения сохраняется в Оренбурге на протяжении последних трех недель. Многие заправочные станции федеральных сетей временно приостановили работу или ограничили отпуск продукции дизельным топливом. Однако частные операторы продолжают торговлю, повысив стоимость услуг для конечных потребителей на 15–20%. Кроме того, зафиксирован значительный рост цен на пропан и профильное газобаллонное оборудование.

Социальные последствия и мониторинг

На действующих пунктах заправки регулярно возникают очереди, что создает дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру города. Власти региона намерены пресекать необоснованные спекуляции в секторе мелкооптовой реализации нефтепродуктов. Текущая ситуация остается приоритетным направлением работы региональной администрации до стабилизации поставок.