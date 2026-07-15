Евгений Солнцев подвел итоги заседания правительства: помощь жителям и развитие муниципалитетов

Губернатор Евгений Солнцев сообщил о решениях оперативного заседания правительства Оренбургской области. Участники рассмотрели более 40 вопросов, включая помощь пострадавшим от июньских ливней, развитие муниципалитетов и ремонт дорог.

Помощь пострадавшим от ливней

В Оренбургской области обследовали более 1 200 жилых помещений. Ремонта требуют 413 домов, еще 18 признали утраченными.

Жителям направят средства из резервного фонда. Деньги предназначены для капитального ремонта и покупки нового жилья. Министерства строительства и цифрового развития готовят порядок подачи заявлений.

Заявления можно будет подать в электронном виде. О начале приема сообщат дополнительно.

Социальные выплаты продолжаются

Единовременную материальную помощь одобрили более чем 1 300 жителям Бугуруслана и Бугурусланского района. Еще около 620 заявителей получили выплаты из-за утраты имущества первой необходимости.

Правительство также выделило дополнительное финансирование. Средства направят оставшимся пострадавшим.

В Оренбуржье упростили отбор инициативных проектов

Правительство утвердило новую методику конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. По словам губернатора, упрощенные правила расширят возможности муниципалитетов.

В 2026 году жители Оренбургской области реализуют 201 сельскую инициативу. На данный момент завершены 34 проекта. Прием заявок на 2027 год пройдет с 15 августа по 13 сентября 2026 года.

На ремонт дорог направят 850 миллионов рублей

Оренбургская область получила из федерального бюджета дополнительные 850 миллионов рублей. Средства направят на восстановление дорог после паводка.

В список территорий вошли Оренбург, поселок Колтубановский Бузулукского района и другие муниципалитеты. Кроме того, в план ремонта добавили Новотроицк и Аккермановку.