Рост спроса на труд: как оренбургские школьники находят работу этим летом

Более 90% российских подростков выражают готовность к трудоустройству в период летних каникул, согласно данным Государственной Думы. Однако лишь 70% родителей поддерживают это стремление. В эфире программы «Телевышка» эксперты и участники рынка обсудили, как в Оренбургской области официальные структуры и молодежные организации находят альтернативу «серым» схемам занятости.

Безопасность и правовые гарантии

Главным вызовом для рынка молодежного труда остается защищенность несовершеннолетних. По словам директора Кадрового центра Оренбургской области Сергея Латышева, ведомство предлагает вакансии строго в рамках Трудового кодекса. Это гарантирует соблюдение норм выработки часов и отсутствие ночных смен. Однако на открытом рынке часто встречаются предложения для курьеров и промоутеров с оплатой до 60 тысяч рублей, которые не всегда подкреплены официальными договорами.

Поэтому специалисты рекомендуют родителям проверять работодателей через государственные сервисы. Кроме того, важно помнить, что заработанные средства являются личной собственностью подростка. Поэтому они не могут рассматриваться как часть семейного бюджета.

Ключевые направления занятости

Основные вакансии сосредоточены в сфере благоустройства и педагогики. Администрация Бузулука, например, выделила 1 миллион рублей на трудоустройство школьников внутри образовательных организаций. Между тем, Российские студенческие отряды предлагают более широкий спектр позиций.

Благоустройство : работа озеленителями и подсобными рабочими в парках города.

: работа озеленителями и подсобными рабочими в парках города. Педагогика : вожатые в детских лагерях, таких как «Березка» .

: вожатые в детских лагерях, таких как . Спецпроекты: выездные работы на стройках и рыбообрабатывающих предприятиях Камчатки.

Долгосрочная перспектива

Работа в летний период рассматривается экспертами не только как способ заработка, но и как инструмент социализации. Руководитель смены лагеря «Березка» Юлиана Митрофанова отмечает, что стаж официально засчитывается, а практические навыки помогают в будущей профессии. Таким образом, ранняя трудовая деятельность способствует снижению молодежной преступности и формированию финансовой грамотности.