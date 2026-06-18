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21 июня 2026 г.
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Уральская Сталь запускает пилотный проект системной подготовки работников

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На комбинате «Уральская Сталь» стартовал пилотный проект системной подготовки персонала «1-2-3». Его цель — обеспечить кадровую защищенность предприятия за счет внутреннего резерва, обучая сотрудников смежным и новым профессиям без отрыва от производства.

Проект разработан для снижения рисков дефицита высококвалифицированных рабочих в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Механизм основан на вертикальной и горизонтальной ротации кадров через переподготовку, повышение квалификации с использованием инструментов мотивации сотрудников к освоению дополнительных профессиональных компетенций и квалификаций. В названии «1-2-3» заложен смысл разделения персонала на три группы с учётом специфики выполняемых функций и критической важности для производственного процесса.

Пилотным подразделением выбран электросталеплавильный цех (ЭСПЦ). В рамках проекта все профессии здесь распределены по трем группам: критически важные – технологи и ремонтники высших разрядов, среднеквалифицированные – квалифицированные работники, резерв для первой группы, вспомогательные – обеспечивающие основные процессы и инфраструктуру.

Ключевая задача проекта — выстроить понятную карьерную траекторию, позволяющую сотрудникам последовательно переходить из группы в группу после обучения и стажировки.

На Уральской Стали есть богатый опыт переподготовки и профессионального развития сотрудников, а потому есть уверенность в успехе проекта. Куратором является Учебный центр предприятия. Новизна подхода – не в разовых заявках цехов на обучение работников, а в системном формировании резерва по рабочим профессиям.

Для металлургов же участие в проекте – это уникальная возможность за счет предприятия и без отрыва от производства на раз-два-три повысить имеющуюся или получить дополнительные квалификации по смежным профессиям, а также освоить новые виды деятельности по кросс-функциональным направлениям. Тем самым повысить свою значимость и стоимость как специалиста.

Сегодня к участию в проекте подали заявки более 30 работников ЭСПЦ. Для них запланированы обучающие лекции и семинары, в том числе от ветеранов цеха – участников проекта «Уральский ВозРост» по передаче уникального профессионального опыта. После пилотирования в ЭСПЦ «1-2-3» планируется реализовать и в других цехах комбината.

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