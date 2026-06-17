Оренбургская область расширяет туристическую инфраструктуру через серию соглашений

Оренбургская область подписала пакет документов о сотрудничестве с ключевыми цифровыми платформами и образовательными центрами на форуме «Путешествуй!» в Москве. Вице-губернатор Антон Ефимов представил стратегию по легализации арендного жилья и выходу региона на международные рынки.

Цифровизация и продвижение региона

Соглашение с сервисом Туту сфокусировано на информационном продвижении области за пределами России. Параллельно платформа Островок интегрирует аналитические данные для приоритетного включения оренбургских отелей в туристические маршруты. Кроме того, запланированы образовательные программы для иностранных экспертов и агентов.

Сотрудничество с Авито Путешествия позволит региону присоединиться к федеральному эксперименту по легализации гостевых домов. В Соль-Илецке сосредоточено около 900 таких объектов, владельцы которых получат льготы при официальной регистрации. Поэтому сервис проведет кампанию по разъяснению инструментов продвижения легального бизнеса.

Кадры и межрегиональные маршруты

Подготовка специалистов для курорта Солёные озёра станет приоритетом в рамках договора с РГУТИС. Университет займется обучением персонала для нового комплекса AZIMUT Парк Отель Соль-Илецк. Однако акцент будет сделан не только на сервисе, но и на управлении крупными туристическими потоками.

Оренбургская область, Самарская область и Башкортостан утвердили дорожную карту общего автомобильного маршрута. В него войдут Бузулукский бор и музей-заповедник Аксакова. Проект включает создание единого информационного сайта и карты объектов инфраструктуры.

Антон Ефимов подчеркнул, что в 2025 году турпоток превысил 1 млн человек. Рост показателей требует не только инфраструктуры, но и современных каналов продвижения.