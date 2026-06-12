Сергей Журавлев поздравил новотройчан и металлургов с Днем России

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём России!

Главный государственный праздник – это и напоминание о многовековой славной истории страны, об общей ответственности за её судьбу и повод для гордости за единство наших народов. Ведь наша Родина сильна не только природными богатствами, но прежде всего людьми, их трудом и преданностью своему делу.

Для новотроицких металлургов этот день имеет особое значение. В непростые времена, требующие особого подхода к делам и выдержки, они продолжают сохранять высокую планку профессионализма. Их стремление к развитию, к внедрению новых идей — это настоящий пример служения России. Каждая тонна металла — это ощутимый вклад в экономику города, региона и страны, в её промышленную независимость и оборонный щит.

Мы гордимся тем, что наша работа служит благополучию миллионов россиян — от строителей и машиностроителей до врачей и учителей, чей труд тоже требует нашей надёжной опоры.

Желаю всем нам мира, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят тепло, достаток и радость. С праздником, с Днём великой России!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв