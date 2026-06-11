Уральская Сталь провела командно-штабные учения

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») прошли командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Мероприятие прошло на территории кислородно-компрессорного цеха. По легенде здесь произошёл разрыв сварного соединения на трубопроводе кислорода среднего давления с утечкой кислорода и возгоранием, распространением пламени и условно пострадавшим от взрывной и ударной волны машинистом компрессорных установок.

Первыми к ликвидации последствий приступили работники цеха и участники добровольной газоспасательной дружины. Прибывшие аварийно-спасательные службы, ПРОМГАЗСЕРВИС, Уральская здравница (скорая медпомощь), Уральский Страж уложились в нормативы по ликвидации возгорания, оказания первой помощи пострадавшему, оцепления места ЧС.

Разбор действий после учений показал, что участники учения в ходе проведения КШУ приобрели необходимые практические навыки в организации и проведении мероприятий по ликвидации возможной аварийной ситуации. Результат – все члены комиссии по ЧС и ПБ комбината поставили проведённым учениям положительную оценку.

На Уральской Стали подобные масштабные учения на производственных объектах предприятия проводятся раз в полугодие. Они помогают всем задействованным службам и формированиям на практике отработать действия по оперативному реагированию и уложиться в нормативы. Это помогает поддерживать готовность сил и средств предприятия к ликвидации возможных подобных ситуаций в реальности.