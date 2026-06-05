Уральская Сталь подвела итоги природоохранной деятельности за 2025 год

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») раскрыл результаты природоохранной деятельности за 2025 год в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды.

Инвестиции в экологическую безопасность и минимизацию техногенного воздействия по итогам 2025 года составили почти 174 млн рублей. Средства были направлены на защиту атмосферы, водных объектов и утилизацию отходов. Ключевой вектор политики предприятия — модернизация оборудования и внедрение технологий, снижающих нагрузку на экосистему.

Чистый воздух – планомерное обновление систем фильтрации технологического оборудования:

с 2023 года реализуется проект по реконструкции газоочисток и систем аспирации электросталеплавильного цеха со строительством двух новых газоочисток. Это даст снижение выбросов пыли на 540 тонн/год, а также остаточную концентрацию выбросов на трубах газоочисток не более 10 мг/нм3. На сегодня выполнен базовый и детальный инжиниринг, начата закупка оборудования. Общий объем затраченных средств уже составил 2 млрд руб. В целом, за последние 10 лет комбинату удалось снизить общий объем выбросов в атмосферу на треть. Стабильность показателей подтверждает собственная аккредитованная лаборатория: в 2025 году выполнено более 5 тысяч замеров, все показатели выбросов зафиксированы ниже предельно-допустимых норм.

Вода – замкнутый цикл и экономия ресурсов:

порядка 20 лет на производстве действует замкнутый бессточный цикл водоснабжения. Комбинат последовательно сокращает забор свежей воды из реки Урал: за последние 5 лет потребление снизилось на 11,4%.

Переработка отходов – комплексный подход и рециклинг до 3,8 млн тонн в год промышленных отходов:

97% перерабатывается собственными мощностями;

перерабатывается собственными мощностями; 2,4% передается сторонним переработчикам как вторсырье;

передается сторонним переработчикам как вторсырье; 0,6% направляется на собственный экологически безопасный полигон.

Обучение и эко-менеджмент:

система экологического менеджмента совершенствуется согласно стандарту ISO 14001, а обучение по вопросам охраны окружающей среды и профильному законодательству в 2025 году прошли 90 руководителей и специалистов предприятия.

Уральская Сталь – драйвер зелёной повестки в регионе:

организует и, главное, проводит мероприятия от круглых столов с властью до акций по высадке деревьев и зарыблению водоемов.