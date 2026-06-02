В Оренбургской области усилили контроль за безопасностью на водоемах

В связи с началом летних каникул Административные комиссии Оренбуржья активизировали рейды в популярных зонах отдыха. Совместно с сотрудниками полиции и народными дружинами специалисты проводят мониторинг прибрежных территорий для обеспечения общественного порядка.

Масштабы надзорных мероприятий

В настоящее время на территории региона сформированы и действуют 493 рабочие группы. Главной целью проверок является пресечение купания в необорудованных местах, а также контроль за соблюдением запрета на распитие алкоголя.

Административные комиссии функционируют во всех муниципальных образованиях области. Согласно данным организационно-контрольного управления аппарата Губернатора, в летнем сезоне прошлого года за нарушения вблизи водоемов к ответственности привлекли 316 граждан.

Статистика происшествий и риски

Необходимость усиленного контроля подтверждается показателями безопасности прошлых лет. В 2025 году на водных объектах области зарегистрировали 58 происшествий, жертвами которых стали 55 человек, включая 10 несовершеннолетних.

Несмотря на текущие погодные условия, посещаемость рекреационных зон растет. Власти подчеркивают, что Оренбургская область ежегодно сталкивается с трагическими инцидентами из-за игнорирования правил поведения на воде.

Меры ответственности для родителей

Особое внимание инспекторы уделяют безопасности детей и подростков. За нахождение несовершеннолетних у воды без присмотра законным представителям грозит наказание по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Максимальная санкция по данной норме предусматривает административный арест на срок до пяти суток. Поэтому Административные комиссии призывают жителей выбирать только официально открытые пляжи и не оставлять детей без контроля.