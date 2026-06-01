В Кувандыке запустили производство инновационных магниевых удобрений

АО «Кремне-магниевый завод» официально начало работу в городе Кувандык Оренбургской области 30 мая 2026 года. Открытие предприятия, специализирующегося на выпуске минеральных удобрений и кормовых добавок, приурочили к профессиональному празднику — Дню химика.

Технологический суверенитет и экологические стандарты

Производственный процесс завода базируется на регламентах, разработанных учеными Оренбургского государственного университета. Специалисты АНО «Технопарк ОГУ» интегрировали в проект принципы полной безотходности. Поэтому предприятие позиционируется как экологически безопасный объект химической промышленности.

АО «Кремне-магниевый завод» прошло этап тестового пуска в конце 2025 года. К началу летнего сезона 2026 года мощности вышли на плановые показатели. Руководство компании подтвердило готовность к серийному выпуску широкой линейки продукции.

Влияние на агропромышленный сектор

Основной ассортимент включает сульфат магния и комплексные кремне-магниевые составы. Данные препараты стимулируют фотосинтез и защищают почву от истощения. По оценкам экспертов, применение таких добавок способно повысить урожайность культур на 30–50%.

Генеральный директор Олег Ситак отметил важность запуска для региональной экономики. Ранее господин Ситак возглавлял Южно-Уральский завод магниевых соединений. Опыт управленца направлен на укрепление позиций бренда «Уралмаг» на внутреннем рынке.

Социально-экономические перспективы региона

Запуск площадки на проспекте Мира обеспечил жителей Кувандыка новыми рабочими местами. Кроме того, бюджет города получит дополнительные налоговые отчисления от деятельности экспортоориентированного производства.

Первые партии готовой продукции уже отгружены сельскохозяйственным предприятиям России. Сертификат качества «Сделай в России» подтверждает соответствие товаров государственным стандартам. Развитие АО «Кремне-магниевый завод» становится частью стратегии по импортозамещению в химической отрасли.